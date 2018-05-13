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Неймар все еще скучает по Месси и Суаресу

Дата публикации: Сегодня, 17:28 | Категория: Новости футбола

НеймарНеймар

Известный бразильский форвард «Пари Сен-Жермен» признался в одном из интервью, что скучает по нападающим Лионелю Месси и Луису Суаресу, с которыми сдружился, будучи игроком «Барселоны» с 2014 по 2017 годы.

                «Мы прекрасно дружили. Я скучаю по ним. Каждый день был для нас радостным.

                В ходе одного из матчей, я обошел нескольких футболистов команды соперников и отдал пас. После этого, Месси повторил то же самое. Далее Суарес попытался сделать также, но у него не получилось. Мы посмеялись с этого все вместе. Однажды Луис пришел в раздевалку и сказал: «Я видел, что вы пошли в обводку и я хотел сделать подобное»», - вспоминает Неймар.

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