Неймар все еще скучает по Месси и Суаресу

Неймар

Известный бразильский форвард «Пари Сен-Жермен» признался в одном из интервью, что скучает по нападающим Лионелю Месси и Луису Суаресу, с которыми сдружился, будучи игроком «Барселоны» с 2014 по 2017 годы.

«Мы прекрасно дружили. Я скучаю по ним. Каждый день был для нас радостным.

В ходе одного из матчей, я обошел нескольких футболистов команды соперников и отдал пас. После этого, Месси повторил то же самое. Далее Суарес попытался сделать также, но у него не получилось. Мы посмеялись с этого все вместе. Однажды Луис пришел в раздевалку и сказал: «Я видел, что вы пошли в обводку и я хотел сделать подобное»», - вспоминает Неймар.