Зидан: Финал Лиги чемпионов будет яркий

Зинедин Зидан

Главный коуч мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал подготовку своей команды к финальному матчу Лиги чемпионов.

«Хорошо, что Роналду сможет нормально ходить через несколько дней после повреждения. Он намерен быстрее вернуться в состав. Все, кроме Иско и Карвахаля будут готовы принять участие в финале Лиги чемпионов на 150 %.

Я не думаю о повреждениях своих футболистов, которые возможны до финального матча. У меня в составе 25 игроков – некоторым из них нужно предоставлять отдых, не думая о том, что кто-то травмируется. В противном случае – нам вовсе не стоит выходить на игры Примеры.

Финал Лиги чемпионов будет яркий. Это будет открытый футбол с множеством голевых эпизодов у обеих ворот. Для нас самое главное – подготовиться и осложнить жизнь противостоящей команде. Это финальный поединок – он будет достаточно напряжен. «Ливерпуль» находится в отличной физической форме и имеет достойную скоростную и техничную команду. Это английский клуб и он будет вести борьбу.

Не знаю, является ли Салах претендентом на «Золотой мяч», но он проводит великолепный сезон. Однако, нам предстоит увидеть борьбу не Роналду и Салаха, а «Реала» и «Ливерпуля»», - сказал Зинедин Зидан.