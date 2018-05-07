Моуринью: Хочу, чтобы Погба остался в команде

Поль Погба

Главный наставник «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью отметил важность для команды хавбека Поля Погба, а также нападающего Маркуса Рэшфорда.

«Думаю, что Погба в следующем сезоне будет с нами. Я не хочу, чтобы он уходил. Клуб не собирается отпускать футболиста. К тому же, конкретных предложений по его трансферу от других клубов к нам не поступало.

Что касается Рэшфорда, то ему тоже не следует уходить в другую команду ради игровой практики. Он меня нередко удивляет из-за чего достаточно часто выходить на футбольное поле в текущем сезоне», - сказал португальский специалист.

Отметим, что 20-летний английский форвард в 33 сыгранных поединках этого розыгрыша Английской Премьер-лиги забил 6 голов и оформил 5 голевых пасов. Касаемо французского центрбека «красных дъяовлов» стоит сказать, что он не так часто попадал в основную обойму – в 25 играх в рамках АПЛ он оформил 6 голов и 11 результативных передач.