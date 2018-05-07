  • twitter
  • facebook
  • vkontakte
  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport LIVE
  • Sport TV
Свернуть список трансляций

Моуринью: Хочу, чтобы Погба остался в команде

Дата публикации: Сегодня, 19:45 | Категория: Новости футбола

Поль ПогбаПоль Погба

Главный наставник «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью отметил важность для команды хавбека Поля Погба, а также нападающего Маркуса Рэшфорда.

                «Думаю, что Погба в следующем сезоне будет с нами. Я не хочу, чтобы он уходил. Клуб не собирается отпускать футболиста. К тому же, конкретных предложений по его трансферу от других клубов к нам не поступало.

                Что касается Рэшфорда, то ему тоже не следует уходить в другую команду ради игровой практики. Он меня нередко удивляет из-за чего достаточно часто выходить на футбольное поле в текущем сезоне», - сказал португальский специалист.

                Отметим, что 20-летний английский форвард в 33 сыгранных поединках этого розыгрыша Английской Премьер-лиги забил 6 голов и оформил 5 голевых пасов. Касаемо французского центрбека «красных дъяовлов» стоит сказать, что он не так часто попадал в основную обойму – в 25 играх в рамках АПЛ он оформил 6 голов и 11 результативных передач.

Нравится
Похожие новости:
  • Моуринью: Погба останется в МЮ
    Моуринью: Погба останется в МЮ
    Поль Погба Главный коуч «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью дал комментарий по имеющейся информации в футбольных изданиях о желании...
  • Погба не против перехода в Реал
    Погба не против перехода в Реал
    Поль Погба Центрбек «Манчестер Юнайтед» Поль Погба возмущен своим положением в клубе. По информации ряда футбольных изданий, на...
  • Поль Погба может вернуться в Англию
    Поль Погба может вернуться в Англию
    Хавбек «Ювентуса» и сборной Франции Поль Погба может летом перебраться в английскую Премьер-Лигу. Такую информацию разместил портал...
  • «Реал» предложит 60 миллионов за Поля Погба
    «Реал» предложит 60 миллионов за Поля Погба
    Руководство мадридского «Реала» готовится к очередным громким приобретениям. Уже летом Флорентино Перес планирует выделить около 60...
  • «Ювентус» готов заплатить агенту Погба 1,5 миллиона евро
    «Ювентус» готов заплатить агенту Погба 1,5 миллиона евро
    Известный футбольный агент Мино Райола может неплохо заработать, убедив Поля Погба заключить новый контракт с туринским «Ювентусом». То,...
    • Рекомендуем
    Новости футбола
    Обзоры матчей
    Copyright © 2018
    Спорт
    Информация
    Чемпионаты
    Кубки
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Обращение к пользователям
    Авторизация close