Симеоне: Атлетико должен победить в Лиге Европы
Главный коуч мадридского «Атлетико» Диего Симеоне дал комментарий относительно приближающегося финального поединка Лиги Европы, в котором его команде будет противостоять французский «Марсель».
«Этот сезон был непростым. Вылетев из Лиги чемпионов мы многое переосмыслили. К Лиге Европы мы подошли максимально ответственно и решительно. Безусловно, слова не имеют значения, важны лишь факты. В финальном матче мы будем играть с очень серьезным соперником.
Очень обидно, что я не буду присутствовать на скамье тренера, но я буду поддерживать свою команду на трибунах. Мы должны победить в этом турнире», - сказал аргентинский специалист.
Напомним, что Диего Симеоне был удален в ходе первого полуфинального матча против лондонского «Арсенала» главным арбитром матча Клеманом Тюрпеном. Тогда наставник «матрасников» эмоционально выражал протест из-за фола против защитника команды Лукаса Эрнандеса.
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