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«Реал» Мадрид – сильнейший клуб современности

Дата публикации: Сегодня, 19:35 | Категория: Новости футбола

Мадридский «Реал» один из наиболее титулованных и грозных клубов в истории футбола. За 116 лет своего существования команда рекордное количество раз побеждала в чемпионате Испании и Лиге Чемпионов. В текущем сезоне она планирует покорять новые вершины.

После триумфального отрезка 2016/17, когда подопечным Зинедина Зидана удалось выиграть Ла Лигу и Лигу Чемпионов, в их игре наметился существенный спад. Эксперты считают, что это связано с тем, что французский наставник практически полностью отказался от осуществления трансферов. Вместо этого он решил довериться проверенным исполнителям, которые не были готовы выдержать предложенные нагрузки.

«Реал» Мадрид – сильнейший клуб современности

Несмотря на выигрыш суперкубков Испании и Европы, Реал Мадрид во второй половине 2017 года выглядел блеклой тенью себя образца предыдущего сезона. Команда серьезно отстала от «Барселоны» в Ла Лиге и вылетела из Кубка Короля. На сайте 777score.ua представлены оперативные данные о результатах «Королевского клуба» во всех турнирах.

Главный турниром для «Реала» теперь остается Лига Чемпионов.

Текущие успехи мадридцев

Подопечные Зидана уже установили уникальное достижение. Они сумели победить в двух подряд розыгрышах Лиги Чемпионов, что до этого не удавалось никому. В нынешней кампании «королевский клуб» вновь нацелен на победу. Из-за того, что они не выиграли групповой этап ЛЧ, уже на первом раунде стадии плей-офф им достался в противники ПСЖ.

Многие эксперты считали парижан фаворитами в противостоянии, но «Реал» сумел сломить их сопротивление и уверенно прошел дальше. В следующей стадии состоялось повторение финала ЛЧ-2017 и «сливочные» сражались с «Ювентусом». Казалось, что первый матч расставил все точки над «и», ведь «Реал» победил «в гостях» со счетом 0:3. Однако подопечным Аллегри удалось совершить впечатляющий камбэк и практически довести дело до дополнительного времени. Лишь на последней минуте гол Криштиану Роналду с пенальти позволили команде пройти дальше. Теперь ее цели на сезон:

       выиграть Лигу Чемпионов;

       занять второе место в Ла Лиге;

       помочь Роналду установить новые персональные достижения.

Для «Королевского клуба» наступает пора решающих противостояний, в которых профессионалам необходимо демонстрировать все свое мастерство. Нет сомнений, что нас ожидает яркий и атакующий футбол в исполнении «сливочных».

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