Бавария продлила контракт с Рибери
Дата публикации: Сегодня, 08:01 | Категория: Новости футбола
Мюнхенская «Бавария» продлила трудовое соглашение с хавбеком Франком Рибери. Об этом сообщила пресс-служба немецкого топ-клуба.
Новый договор с 35-летним французским исполнителем рассчитан до конца сезона 2018-2019. Прокомментировал событие спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич.
«Мы рады, что сохранили в своей команде Франка. Он показал в этом сезоне отличные результаты, как в Лиге чемпионов, так и Бундеслиге. Помимо этого, он – один из самых любимых футболистов команды среди болельщиков», - сказал спортдир «Баварии».
Напомним, Рибери пополнил «Баварию» в 2007 году из французского «Марселя». За текущий сезон он принял участие в 32 поединках во всех турнирах, в которых забил 6 мячей.
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