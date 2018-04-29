Наполи занимается поиском главного тренера

Маурицио Сарри

Руководство «Наполи» занимается активным поиском замены Маурицио Сарри. Сообщается, что наставник итальянского клуба скорее всего покинет его в конце сезона. Кроме того, по имеющимся данным, Сарри может возглавить лондонский «Челси».

Президент «Наполи» Де Лаурентис уже составил список тех, кто может заменить 59-летнего специалиста. В него вошли: Симоне Индзаги, Унаи Эмери, который покинет «Пари Сен-Жермен в этом сезоне. Кроме того, неаполитанцы устанавливают связи с главным наставником «Ньюксала», испанским специалистом Рафаэлем Бенитесом, который ушел из «Наполи» в 2015 году в «Реал» Мадрид.