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Погба: Мне следует верить в себя

Дата публикации: Сегодня, 19:23 | Категория: Новости футбола

Поль ПогбаПоль Погба

Центрбек «Манчестер Юнайтед» Поль Погба считает, что минувшие месяцы прошли для него достаточно неудачно. По его мнению, он мог дать команде значительно большего.

                «Всегда хочется быть лидером команды. С каждым матчем я стараюсь играть все лучше. Думаю, что у меня это выходит.
                Я могу стать еще лучше. Да, я не такой молодой, но мне еще есть куда развиваться. В следующем сезоне я буду лучше.

                В текущем сезоне много шло не так. Но такие сложности бывают у многих футболистов. Это делает сильнее и дает понять, что нужно упорно работать. Поэтому мне нужно верить в себя», - сказал французский хавбек.

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