Погба: Мне следует верить в себя
Дата публикации: Сегодня, 19:23 | Категория: Новости футбола
Центрбек «Манчестер Юнайтед» Поль Погба считает, что минувшие месяцы прошли для него достаточно неудачно. По его мнению, он мог дать команде значительно большего.
«Всегда хочется быть лидером команды. С каждым матчем я стараюсь играть все лучше. Думаю, что у меня это выходит.
Я могу стать еще лучше. Да, я не такой молодой, но мне еще есть куда развиваться. В следующем сезоне я буду лучше.
В текущем сезоне много шло не так. Но такие сложности бывают у многих футболистов. Это делает сильнее и дает понять, что нужно упорно работать. Поэтому мне нужно верить в себя», - сказал французский хавбек.
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