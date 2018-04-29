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Тьяго Силва: У ПСЖ сменяется тренер, но команда не прогрессирует

Дата публикации: Сегодня, 19:21 | Категория: Новости футбола

Тьяго СилваТьяго Силва

Капитан «Пари Сен-Жермен» Тьяго Силва дал комментарий по уходу из команды главного наставника Унаи Эмери. Напомним, на минувшей неделе, испанский специалист заявил о своем уходе из клуба в конце этого сезона.

                «Таково решение руководства клуба. Скорее всего, об этом стороны договорились после нашего вылета из Лиги чемпионов. Таким образом, решение об уходе из команды Эмери достаточно давно, однако ответственны за его уход именно мы – футболисты.

У нас меняется тренер, но прогресса все еще нет. Вероятно, нам следует задуматься над тем, чтобы прибавить, чтобы начать прогрессировать в будущем сезоне», - говорит Тьяго Силва.

                Отметим, что Унаи Эмери встал у руля парижского клуба в 2016 году. За эти 2 года, которые он возглавлял его, он завоевал дважды Лигу 1, Кубок Франции, по два раза Кубок французской лиги и Суперкубок Франции.

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