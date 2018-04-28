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Гвардиола: Благодаря Иньесте я лучше понял футбол

Дата публикации: Сегодня, 19:19 | Категория: Новости футбола

Хосеп ГвардиолаХосеп Гвардиола

Бывший наставник «Барселоны» Хосеп Гвардиола дал комментарий по поводу ухода Андреса Иньесты из команды, а также вспомнил его выступления за каталонский клуб.

            «Я могу долго рассказывать о том, что значит не только для «Барселоны», но и для футбола Андрес. Без него, история «сине-гранатовых» была бы невозможна. Хочу поблагодарить его, так как он помог мне понять футбол лучше.

            Иньеста – пример того, каким нужно быть профессионалом – не только на поле, но и за его пределами. Сюда же нужно добавить его манеру игры, количество завоеванных титулов, должна. Андрес, огромное спасибо тебе за все то, что ты делал. Всего наилучшего тебе в будущем», - сказал Пеп Гвардиола.

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