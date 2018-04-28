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Ван Перси рассказал о своей физической форме

Дата публикации: Сегодня, 19:11 | Категория: Новости футбола

Робин ван ПерсиРобин ван Перси

 

Форвард «Фейеноорда» Робин ван Перси по окончанию победной финальной встречи в рамках Кубка Нидерландов над «АЗ Алкмаар» рассказал, какие трудности он испытывает в ходе поддержания игровой формы.

«В данный момент я счастлив, так как помог своей команде завоевать титул. Однако люди не видят другой стороны. На протяжении последних трех недель я ложился спать в 22 часа и принимал пищу по особому режиму. Для хорошей игры нужно соблюдать ряд правил. Иногда это становится тяжело. К тому же, восстановительный процесс от травмы занимает большее количество времени, чем я хотел.

            Безусловно, я намерен продолжать карьеру. Однако, нередко я устаю от противостояния с самим собой. Я счастлив здесь и рад всему, что было за последние пару месяцев. Сейчас я говорю не только об играх, а о том, как меня встретила и поддержала команда. Я бы с радостью играл до 40 лет, но посмотрим, что будет в дальнейшем.

 

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