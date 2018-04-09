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Аллегри: Ювентус вырос за последние годы

Дата публикации: Сегодня, 08:09 | Категория: Новости футбола

Массимилано АллегриМассимилано Аллегри

Главный наставник «Ювентуса» Массимилано Аллегри рассказал о впечатлениях после победы над «Реалом» в Мадриде (3:1), однако не позволившей ей пройти в 1/2 финала Лиги чемпионов.

                «Мы продемонстрировали, что «Ювентус» вырос как клуб и как команда за последние годы. Мы отлично сыграли и нужно поздравить команду. Этот матч должен придать нам больше уверенности перед будущим розыгрышем Лиги чемпионов.

                Первый матч тоже был неплох. Но тогда нам забили быстрый гол, а после Роналду совершил шедевральный гол. Сегодня у нас была возможность отыграться. Очень жаль, что не удалось довести игру до овертайма. Считаю справедливым, если бы игра продлилась чуть больше.

                В пятницу нам нужно восстанавливаться, так как на выходных нас ждет игра в Серии А. Нам нужно еще бороться за трофеи в текущем сезоне», - говорит главный наставник «Ювентуса».

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