Де Росси: Статус Ромы в Европе изменился

Даниэле Де Росси

Хавбек «Ромы» Даниэле Де Росси поделился впечатлениями после победы над «Барселоной» (3:0) и выходом в стадию 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Такой результат – триумф для любой команды. Для нас эта победа была очень важна, так как теперь статус «Ромы» в Европе изменился и это невероятно. Теперь нам там необходимо сделать еще один шаг, а не думать о том, что, попав в полуфинал мы достигли максимального результата. Я не верю в то, что у нас есть предел.

Мы знали то, что будет очень сложно, но верили в лучшее. Первая встреча продемонстрировала, что «Барселона» хорошо, но все же не так, как пару лет назад. Мы забили два автогола и был еще ряд сомнительных моментов. В наших головах не было разрыва в три гола.

Этот матч – заслуга нашего наставника Эусебио Ди Франческо, так как он выстроил эту стратегию и вложил в нас. Это сотворило чудеса.

Для меня это, без сомнений, один из самых счастливых дней в «Роме». Увидев фанатов перед матчем я сказал им, чтобы они верили в победу. Если болельщики в нее верят, то мы не имеем права их подводить», - говорит капитан «Ромы».