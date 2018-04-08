  • twitter
  • facebook
  • vkontakte
  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport LIVE
  • Sport TV
Среда 11 апреля

21:45  cleag Реал Мадрид – Ювентус 21:45  cleag Бавария – Севилья
Свернуть список трансляций

Капелло завершил карьеру тренера

Дата публикации: Вчера, 23:03 | Категория: Новости футбола

Фабио КапеллоФабио Капелло

Именитый итальянский специалист Фабио Капелло решил завершить свою карьеру тренера. Напомним, 71-летний коуч несколько недель назад ушел из китайского клуба «Цзянсу Сунин».

                «Я уже говорил о том, что не собираюсь возглавлять итальянскую сборную. Да, я имею богатый опыт работы с клубами и национальными сборными. Но «Цзянсу Сунин» - мой последний опыт. Отныне я на пенсии.

                Я очень доволен своей работой. Я добился всего чего хотел. Теперь я могу попробовать себя в качестве футбольного комментатора», - признается Фабио Капелло.

                Напомним, за свою карьеру Капелло имеет немало выигранных титулов – в сезоне 1993/1994 вместе с «Миланом» он завоевал Лигу чемпионов, 7 раз он становился чемпионом Италии – 4 раза с «россонери», дважды с «Ювентусом» и 1 раз с «Ромой». Кроме того, под руководством специалиста мадридский «Реал» 2 раза побеждал в Испанской Примере.

Нравится
Похожие новости:
  • Капелло не хочет возвращаться в «Милан»
    Капелло не хочет возвращаться в «Милан»
    Экс-тренер «Милана» Фабио Капелло, который на сегодняшний день является наставников китайского «Цзянсу Сунин», опровергает...
  • Фабио Капелло вернется в Италию их Китая
    Фабио Капелло вернется в Италию их Китая
    Фабио Капелло Известный футбольный специалист Фабио Капелло принял решение уйти из китайского «Цзянсу Сунин». Об этом сообщает ряд...
  • Капелло: «Реал» фаворит нынешнего розыгрыша Лиги Чемпионов
    Капелло: «Реал» фаворит нынешнего розыгрыша Лиги Чемпионов
    Фабио Капелло, занимающий должность главного тренера национальной сборной России по футболу, в одном из последних интервью заявил, что главным...
  • Тоттенхэм: Букмекеры отдают предпочтение Фабио Капелло
    Тоттенхэм: Букмекеры отдают предпочтение Фабио Капелло
    После того, как Андре Виллаш-Боаш покинул пост главного тренера «Тоттенхэма», вся общественность принялась обсуждать, ктоже займет его...
  • Фабио Капелло завершит карьеру после работы в сборной РФ
    Фабио Капелло завершит карьеру после работы в сборной РФ
    Главный тренер сборной России по футболу Фабио Капелло заявил, что не планирует вставать у руля национальной команды Италии, а намерен завершить...
    • Рекомендуем
    Новости футбола
    Обзоры матчей
    Copyright © 2018
    Спорт
    Информация
    Чемпионаты
    Кубки
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Обращение к пользователям
    Авторизация close