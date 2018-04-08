Капелло завершил карьеру тренера

Фабио Капелло

Именитый итальянский специалист Фабио Капелло решил завершить свою карьеру тренера. Напомним, 71-летний коуч несколько недель назад ушел из китайского клуба «Цзянсу Сунин».

«Я уже говорил о том, что не собираюсь возглавлять итальянскую сборную. Да, я имею богатый опыт работы с клубами и национальными сборными. Но «Цзянсу Сунин» - мой последний опыт. Отныне я на пенсии.

Я очень доволен своей работой. Я добился всего чего хотел. Теперь я могу попробовать себя в качестве футбольного комментатора», - признается Фабио Капелло.

Напомним, за свою карьеру Капелло имеет немало выигранных титулов – в сезоне 1993/1994 вместе с «Миланом» он завоевал Лигу чемпионов, 7 раз он становился чемпионом Италии – 4 раза с «россонери», дважды с «Ювентусом» и 1 раз с «Ромой». Кроме того, под руководством специалиста мадридский «Реал» 2 раза побеждал в Испанской Примере.