Лионель Месси: У Аргентины не будет простых матчей на ЧМ

Лионель Месси

Звезда «Барселоны» и аргентинской сборной Лионель Месси поделился своими ожиданиями от приближающегося Чемпионата мира, который пройдет этим летом в России. Также именитый футболист заявил, что не думает о завершении игровой карьеры.

«Не стоит ждать легких матчей для Аргентины. Единственный путь, которым мы намерены идти – сражаться и прогрессировать. Надеюсь мы насладимся яркими впечатлениями, как и на предыдущем мундиале.

Хотел бы я, чтобы нам в финале противостояла испанская сборная? Да, я бы подписался на это. Этот матч был бы особенным для меня. Я немало лет живу в Испании, здесь у меня много друзей. Надеюсь, что все так и сложится, а победит сборная Аргентины.

Сколько лет я еще буду выступать? Этот вопрос сегодня для меня самый трудный. Я не знаю, надеюсь, что еще несколько сезонов. Ежедневно у меня только возрастает энтузиазм и желание, так как передо мной еще стоят некоторые задачи, как командные, так и индивидуальные.

Думать о завершении карьеры еще достаточно рано. Сегодня я себя чувствую очень хорошо», - говорит Месси.

Отметим, что соперниками аргентинской сборной по группе на Чемпионате мира стали Исландия, Нигерия и Хорватия.