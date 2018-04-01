Капелло: Российская сборная выйдет из группы на ЧМ

Фабио Капелло

Экс-тренер сборной России Фабио Капелло считает, что команда Станислава Черчесова успешно пройдет групповой раунд домашнего Чемпионата мира.

«Россия успешно пройдет групповой раунд. Когда я тренировал эту команду, я делился опытом и сам научился многому. Надеюсь, это сможет помочь команде пройти как можно дальше. Такой расклад был бы очень хорошим, так как страна много вкладывает в развитие футбола.

Россия является огромной страной. В ней живут фантастические люди. Они потратили много средств и сил на приближающийся мундиаль. Россия намерена показать, что имеет все возможности провести турнир подобного рода», - говорит Капелло.

Напомним, что российской сборной на Чемпионате мира в групповом раунде будут противостоять команды Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.