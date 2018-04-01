Моуринью: Лукаку станет еще лучше

Ромелу Лукаку

Главный наставник «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью уверен, что форвард команды Ромелу Лукаку находится в наилучшей форме.

Португальский специалист считает, что Лукаку будет и дальше забивать голы, после того, как он оформил 100-ый мяч в Английской премьер-лиге.

«То, что он прогрессирует – очевидно. В «Челси» он был еще достаточно молодым. Но в дальнейшем он обрел опыт в хороших командах, прежде чем попал в «Манчестер Юнайтед».

Он имеет все необходимые качества - он отлично чувствует мяч, поле, здорово двигается. Такое приходит лишь с опытом. В 24 года ему еще есть куда расти. К тому же приближающийся Чемпионат мира придаст ему еще больше опыта и он станет еще лучше.