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Моуринью: Лукаку станет еще лучше

Дата публикации: Вчера, 22:17 | Категория: Новости футбола

Ромелу ЛукакуРомелу Лукаку

Главный наставник «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью уверен, что форвард команды Ромелу Лукаку находится в наилучшей форме.

            Португальский специалист считает, что Лукаку будет и дальше забивать голы, после того, как он оформил 100-ый мяч в Английской премьер-лиге.

            «То, что он прогрессирует – очевидно. В «Челси» он был еще достаточно молодым. Но в дальнейшем он обрел опыт в хороших командах, прежде чем попал в «Манчестер Юнайтед».

            Он имеет все необходимые качества - он отлично чувствует мяч, поле, здорово двигается. Такое приходит лишь с опытом. В 24 года ему еще есть куда расти. К тому же приближающийся Чемпионат мира придаст ему еще больше опыта и он станет еще лучше.

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