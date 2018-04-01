Вальверде: Без Месси у нас совсем другая команда

Эрнесто Вальверде

Главный наставник «Барселоны» Эрнесто Вальверде подчеркнул важность для команды Лионеля Месси. Напомним, что последний матч Примеры против «Севильи» именитый аргентинец начинал на лаве запасных. И только после того, как Лионель появился на футбольном поле, «сине-гранатовые» переломили ход игры и ушли от поражения. Матч завершился со счетом 2:2.

«Любая команда будет играть иначе, в зависимости от того, принимает ли участие в игре Месси или нет. Не говоря уже о последнем матче аргентинской сборной, проигравшей национальной команде Испании (1:6). Месси хотел принять участие в том матче, но все-таки пропустил пару дней из-за повреждения. Мы верили в то, что первый ответный гол сможет все изменить. «Барселона» является той командой, которая не дает сопернику сделать слишком много. Но в матче с «Севильей» мы действовали неудачно. Такое произошло впервые в этом сезоне. Мы проигрывали со счетом 0:2, могли получить еще один пропущенный мяч. Но все таки именно гол Месси вернул нас в игру», - говорит главный коуч каталонского клуба.