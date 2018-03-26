Пуйоль: Переход Неймара в Реал – не проблема

Карлес Пуйоль

Экс-капитан «Барселоны» Карлес Пуйоль прокомментировал возможный переход нападающего «ПСЖ» Неймара в мадридский «Реал», а также оценил игру новичков «сине-гранатовых».

«Неймар может пополнить «Реал». Я не вижу в этом проблем. Неймар является профессионалом и такой переход возможен. Но ему будет непросто уйти из «Пари Сен-Жермен», так как на него было потрачено немалое количество средств.

«Барселона» и «Реал» - мощнейшие клубы. Перед тем, как уйти из них нужно все серьезно обдумать. Но сегодня появляются богатые клубы, готовые выложить любые деньги за именитых футболистов, чтобы попытаться построить отличную команду», - говорит Пуйоль.

Также бывший игрок «Барселоны» поделился мнением об игре игроков, которые недавно пополнили команду:

«Йерри Мине нужно быть более терпеливым. Он еще не играл в европейских чемпионатах, а в Бразилии совсем другой футбол. Касаемо Самуэля Умтити можно сказать то, что он демонстрирует ежедневный прогресс. Скоро он станет одним из лучших защитников в мире. Он отлично адаптировался в команде и стилю «Барсы», - считает Пуйоль.