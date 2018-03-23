Моуринью: Умные люди понимают, что МЮ в переходном периоде
Главный наставник «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью достаточно резко реагирует на критику в адрес его команды.
«Понятно, что болельщики разочарованы вылетом из розыгрыша Лиги чемпионов. Но я не понимаю тех, кто реально перегибает палку. За всю историю футбола, многие клубы переживали как переходный период, так и серию побед.
Конечно, мы желаем, чтобы в дальнейшем все остальные команды АПЛ были позади нас. Однако, нужно воспринимать реальное положение дел. Умные люди, что команда сейчас в переходном периоде.
Учитывая то, что мы завоевали титулы в минувшем сезоне, а сейчас стараемся закончить чемпионат на второй позиции с Кубком Англии, считаю, что мы в хорошем положении», - сказал португальский специалист.
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