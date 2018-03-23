Бекхэм: Зидан – лучший футболист в истории
Экс-хавбек мадридского «Реала» Дэвид Бекхэм отдал должное своему бывшему партнеру по команде Зинедину Зидану, который сейчас у руля «королевского» клуба.
«Тренироваться и играть в одной команде с Зиданом около 3-х лет – мечта. Я считаю, что он лучший футболист в истории», - сказал Бекхэм.
Отметим, что Зидан играл за «Реал» с 2001 по 2006 годы. За годы своих выступлений в Мадриде он помог своей команде завоевать Лигу чемпионов (2002). На сегодняшний день, 45-летний француз демонстрирует успешные результаты в тренерской карьере. Став коучем «Реала» в конце 2016 года, он выиграл 8 титулов, а именно: 2 победы в ЛЧ, Суперкубок УЕФА, Испанскую Примеру и Суперкубок Испании. Кроме того, на счету «Реала» под руководством Зидана – 2 победы на клубном чемпионате мира.
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