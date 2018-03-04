Гюндоган рассказал, что мог перейти в Барселону

Илкай Гюндоган

Хавбек «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган признался, что мог пополнить состав «Барселоны» несколько лет назад, выступая за дортмундскую «Боруссию».

«Я был очень близок к переходу в «Барселону», но, в итоге, этого не произошло. Теперь я нахожусь там, где желаю, и я очень счастлив», - говорит немецкий полузащитник.

Также Гюндоган рассказал, кого бы он выделил больше – Криштиану Роналду либо Лионеля Месси. В последствии хавбек выбрал аргентинского исполнителя.

«Трудный выбор, но Месси является более талантливым футболистом», - считает Гюндоган.