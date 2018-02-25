Вальверде: Месси снова удивляет
Дата публикации: Сегодня, 08:40 | Категория: Новости футбола
Коуч «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился мыслями об игре лидеров атак «сине-гранатовых».
«Многие думают, что Месси легко заколачивает мячи, устанавливает рекорды, но на самом деле все иначе. Сложно оценить такой высочайший уровень игры. Думая, что видел уже все что можно в исполнении Лионеля, но он снова вызывает удивление. Мы постоянно ждем того, что Месси будет поднимать планку.
Также я возлагаю большую надежду на наших новичков – Коутиньо и Дембеле. Потенциал Усмана пока еще незаметен, так как он еще очень молодой футболист. К тому же, он пропустил много времени, важного для его адаптации, ввиду получения повреждений. Поэтому ему следует немало работать, - рассказывает наставник каталонского клуба.
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