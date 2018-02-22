Монтелла: Будем стараться пройти МЮ
Главный коуч «Севильи» Винченцо Монтелла прокомментировал прошедший матч раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед» (0:0).
«Мы создавали множество моментов для того, чтобы забить один или два мяча. Очень жаль, что нам не удалось открыть счет, но мы довольны игрой, которую продемонстрировали. Учитывая такой итоговый результат, в следующую стадию может попасть любая команда. Посмотрим, что будет происходить на протяжении будущих нескольких недель. Теперь мы думаем о приближающемся матче против «Атлетико».
Хочу отметить Давида Де Хеа, который провел фантастический матч. Он показал себя великолепно.
Наша команда продемонстрировала умный и сдержанный футбол, но в некоторых моментах, следовало действовать побыстрее. Футболисты были полностью сконцентрированы на игре. Нам был необходим гол, для того, чтобы получить больший шанс в этой дуэли. Мы будем стараться пройти «Манчестер Юнайтед», - говорит итальянский специалист.
Напомним, ответная игра 1/8 финала ЛЧ между «МЮ» и «Севильей» пройдет 13 марта на «Олд Траффорд».
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