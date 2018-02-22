  • twitter
  • facebook
  • vkontakte
  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport LIVE
  • Sport TV
Свернуть список трансляций

Монтелла: Будем стараться пройти МЮ

Дата публикации: Сегодня, 11:34 | Категория: Новости футбола

Винченцо МонтеллаВинченцо Монтелла

Главный коуч «Севильи» Винченцо Монтелла прокомментировал прошедший матч раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед» (0:0).

                «Мы создавали множество моментов для того, чтобы забить один или два мяча. Очень жаль, что нам не удалось открыть счет, но мы довольны игрой, которую продемонстрировали. Учитывая такой итоговый результат, в следующую стадию может попасть любая команда. Посмотрим, что будет происходить на протяжении будущих нескольких недель. Теперь мы думаем о приближающемся матче против «Атлетико».

Хочу отметить Давида Де Хеа, который провел фантастический матч. Он показал себя великолепно.

                Наша команда продемонстрировала умный и сдержанный футбол, но в некоторых моментах, следовало действовать побыстрее. Футболисты были полностью сконцентрированы на игре. Нам был необходим гол, для того, чтобы получить больший шанс в этой дуэли. Мы будем стараться пройти «Манчестер Юнайтед», - говорит итальянский специалист.

Напомним, ответная игра 1/8 финала ЛЧ между «МЮ» и «Севильей» пройдет 13 марта на «Олд Траффорд».

Нравится
Похожие новости:
  • Монтелла остается в «Милане»
    Монтелла остается в «Милане»
    Винченцо Монтелла Менеджмент «Милана» заявил, что уровень доверия к главному наставнику команды Винченцо Монтелле высокий....
  • Монтелла: пока не знаю, на что способна команда
    Монтелла: пока не знаю, на что способна команда
    Винченцо Монтелла Главный наставник «Милана» Винченцо Монтелла дал комментарий относительно победы его команды над «Удинезе»...
  • Шекспир лишится приставки и.о. перед игрой с Севильей
    Шекспир лишится приставки и.о. перед игрой с Севильей
    По версии Sky Sports, 53-летний К. Шекспир, работающий в качестве исполняющего обязательства менеджера «Лестера», может стать полноценным...
  • Фред: Атака — самая сильная линия «Манчестер Юнайтед»
    Фред: Атака — самая сильная линия «Манчестер Юнайтед»
    Полузащитник донецкого «Шахтера» Фред, поделился мнением о предстоящем матче в Лиге Чемпионов против «Манчестер Юнайтед». ...
  • Винченцо Монтелла: «30 млн за Куадрадо? Да это половина его стоимости!»
    Винченцо Монтелла: «30 млн за Куадрадо? Да это половина его стоимости!»
    Колумбийский полузащитник Хуан Гильермо Куардадо принес победу «Фиорентине» в воскресном матче с «Кьево» поразив ворота...
    • Рекомендуем
    Новости футбола
    Обзоры матчей
    Copyright © 2017
    Спорт
    Информация
    Чемпионаты
    Кубки
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Обращение к пользователям
    Авторизация close