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Рияд Марез: Буду делать все для успеха Лестера

Дата публикации: Сегодня, 00:13 | Категория: Новости футбола

Рияд МарезРияд Марез

Хавбек «Лестера», ранее затаивший обиду на руководство своего клуба из-за того, что он не был продан «Манчестер Сити», вновь тренируется со своей командой. Помимо этого, он выступил с заявлением.

                «В последнее время, многие отзывались обо мне негативно, не зная реальной ситуации, которая сложилась. Много кто делал предположения о том, что произошло, не проверяя имеющихся фактов, поэтому сейчас я проясняю ситуацию.

                Я и мои агенты никак не комментировали положение дел, поэтому все слухи в футбольных изданиях не имеют оснований. Руководство клуба было всегда в курсе событий.

Я был и являюсь игроком «Лестера», который добился огромных успехов, сначала выйдя в Английскую Премьер-лигу, а после вовсе выиграв чемпионат. Я всегда выкладываюсь на 100% на футбольном поле за свою команду, одноклубников и болельщиков. Уверяю, что я буду продолжать делать все возможное для успеха команды», - заявляет алжирский игрок «Лестера».

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