Бекхэм: Реалу будет сложно в играх с ПСЖ

Дэвид Бекхэм

Экс-полузащитник мадридского «Реала» и «Пари Сен-Жермен» Дэвид Бекхэм высказался относительно предстоящего противостояния между испанским и французским клубами в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

«На сегодняшний день «Пари Сен-Жермен» в наилучшей форме, именно поэтому «Реалу» будет сложно в этих играх. Для мадридского клуба этот турнир чрезвычайно важен, так как он любит выступать в Лиге чемпионов. Кроме того, в этой команде собрано множество именитых футболистов, в том числе Криштиану Роналду. Нас ждут невероятные матчи.

Сложно выбрать одну из команд, так как обе мне нравятся. Они имеют страсть. В Мадриде я выступал четыре года. За «ПСЖ» значительно меньше, но стать чемпионом Франции было здорово. Люблю эти два клуба и их фанатов», - признается Бекхэм.

Отметим, что первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Пари Сен-Жермен» пройдет на «Сантьяго Бернабеу» 14 февраля, а ответный – 6 марта на «Парк де Пренс».