Ван Дейк: Мне нужно время для адаптации

Вирджил ван Дейк

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк поделился, что он ощущает после перехода в новую команду за 75 000 000 евро.

«Я знаю, что все мои действия будут отслеживаться, так как за меня заплатили немалые деньги. Мало кого интересует, что я делаю хорошего. Все будут искать только плохое. Однако я намерен обсуждать свою игру с теми, которые стремятся ее улучшить – это главный тренер и одноклубники. Я не обращаю внимания на тех, кто негативно отзывается в мой адрес.

Я не играл на протяжении восьми месяцев – с января по сентябрь, не участвовал в играх Премьер-лиги. Вернуться на поле после долгого перерыва достаточно сложно, особенно перейдя в другую команду. На сегодняшний день я полностью сконцентрирован на своей команде и игре.

В «Ливерпуле» все иначе: игра, осуществление прессинга, подбор футболистов. Мне нужно время для адаптации, но я ежедневно работаю вместе с командой. Я тесно работаю с главным наставником и всеми, кто мне помогает», - делится защитник.