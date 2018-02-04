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Шахтер хочет 70 млн евро за Фреда

Дата публикации: Сегодня, 23:37 | Категория: Новости футбола

ФредФред

Генеральный директор донецкого «Шахтера» Сергей Палкин рассказал о возможности перехода бразильского полузащитника команды в одну из команд Английской Премьер-лиги.

                «Фред ведет себя достаточно профессионально. На сегодняшний день не редкость, когда игроки стараются оказать давление на клуб, после поступления предложений от грандов. Надо отдать должное Фреду, так как он поступил как профессионал и мужчина, а также уважительно к «Шахтеру». Считаю его будущее будет прекрасным. Он отличный человек и футболист.

                На сегодняшний день в его услугах заинтересованы две команды из Манчестера. Мы участвовали в переговорах, однако не договорились по цене. Считаю, что когда один из этих клубов приобретает защитника и отдает за него около 50-60 000 000 евро, то Фред должен стоить дороже.

                На данный момент единицы команд топ-класса имеют такого исполнителя. Мы не договорились лишь по цене. Процесс продолжается. То, что его не удалось успешно завершить – ни о чем не говорит», - говорит Палкин.

Отметим, что в последний месяц трансферного окна, «Манчестер Сити» приобрел защитника Лапорта. Сумма трансфера составила 65 000 000 евро.

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