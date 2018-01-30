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Обамейянг перешел в Арсенал

Дата публикации: Сегодня, 00:50 | Категория: Новости футбола

Пьер-Эмерик ОбамейянгПьер-Эмерик Обамейянг

Трансфер, который ждали все осуществился – Пьер-Эмерик Обамейянг перешел из «Боруссии» Дортмунд в «Арсенал» Лондон. Стоимость сделки составила около 64 000 000 евро. Данная сумма – рекорд в трансферной истории лондонского клуба.

                Представитель «шмелей» Михаэль Цорк рассказал о роли Обамейянга в истории клуба:

                «Он сделал очень многое для нашего клуба, его истории и был неотъемлемой частью команды, которая в том году завоевала национальный кубок. Мы хотим пожелать Обамейянгу всего наилучшего в его новой команде», - сказал Цорк.

                Также в СМИ сообщается, что контракт футболиста с «канонирами» будет долгосрочным, а Генрих Мхитарян, также ранее пополнивший состав лондонцев, поприветствовал своего старого знакомого, с которым он выступал в «Боруссии».

                «Я очень рад оказаться в этой команде. Сегодня я счастлив, так как опять играю с Микки (именно так Обамейянг называет Генриха Мхитаряна).

«Арсенал» имеет богатую историю, за эту команду выступал Тьерри Анри, запомнившийся болельщиком своим умением забивать и выдающейся скоростью. Мне кажется, что по некоторым показателям мы с ним подобны. Безусловно, мне следует еще немало потрудиться, но я буду стараться», - рассказал Обамейянг.

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