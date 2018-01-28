Буффон назвал матчи, которые бы он переиграл

Джанлуиджи Буффон

Легендарный вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон, накануне отметивший 40-летие, рассказал, что был бы не против переиграть некоторые матчи, которые заканчивались для его команды поражением.

«Я бы хотел снова сыграть матч прошлого года, а именно финальную игру Лиги чемпионов «Ювентус» - «Реал». Помимо этого, хотелось бы переиграть финал Евро-2012 против испанской сборной.

Тогда мы проиграли и не показали всю свою силу и профессионализм «Ювентуса», а также сборной Италии», - говорит ДжиДжи.

Напомним, в финальном поединке Лиги чемпионов прошлого года, мадридский «Реал» переиграл туринский «Ювентус» со счетом 4:1. В финале Евро-2012 сборная Италия была разгромлена сборной Испанией – 0:4.