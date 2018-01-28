Челси готов купить Жиру у Арсенала

Оливье Жиру

Лондонский «Челси» желает заполучить форварда «Арсенала» Оливье Жиру.

В текущее, зимнее окно трансферов, «синие» занимаются активным поиском нападающего, который качественно заменит Миши Батшуайи, так как он хочет уйти из команды.

В последнее время в футбольных изданиях нередко появляется информация об интересе «аристократов» к ряду голеадоров, в частности к Эдину Джеко, выступающего за «Рому». Кроме того, сообщалось об интересе «синих» к 36-летнему нападающему «Сток Сити» Питеру Краучу.

По имеющейся информации в СМИ, руководство «Челси» приняло решение – вместо опытного боснийца, приобрести Оливье Жиру. Стоит отметить, что «канониры» скорее готовы расстаться с французским нападающим, ввиду намечающегося пополнения команды в лице Пьера-Эмерика Обамеянга из «Боруссии» Дортмунд.

Кроме того, сообщается, что «Арсенал» хочет выручить за Жиру не меньше 35 000 000 фунтов стерлингов.

Напомним в 15 играх этого розыгрыша Английской Премьер-лиги, Оливье отметился 4 забитыми мячами.