Серхио Рамос: Это провал

Серхио Рамос

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос высказался по поводу результата матча четвертьфинала Кубка Испании против «Леганеса». Напомним, «сливочные» вылетели из турнира по счету двух встреч (1:2).

«Нельзя сказать, что это позор, так как это будет звучать неуважительно по отношению к «Леганесу». Но можно говорить, что это провал. Вся команда ответственна за то, что произошло.

Когда случается подобное, мы понимаем, почему болельщики реагируют негативно. Такой проигрыш обусловлен состоянием футболистов команды. Это печальный день не только для нашего тренера, а для всех.

Будущее Зидана? Хочу сказать, что я не принимаю решений относительно назначений наставников команды. Смена тренера – достаточно неприятный процесс, так как я уже не раз переживал такое. Команда поддерживает Зидана, когда мы выигрывали все трофеи и сейчас, когда у нас идет достаточно неудачный период», - заявляет капитан «королевского» клуба.

Напомним, ответственность за невыход команды в полуфинал Кубка Испании взял на себя коуч «Реала» Зинедин Зидан.