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Реал заинтересован Салахом

Дата публикации: Вчера, 23:47 | Категория: Новости футбола

Мохамед СалахМохамед Салах

Полузащитник «Ливерпуля» Мохамед Салах попал в сферу интересов мадридского «Реала».

                «Мерсисайдцы» продав Коутиньо в «Барселону» могут потерять еще одного лидера команды. По информации авторитетных футбольных журналистов, 25-летним хавбеком интересуется «королевский» клуб.

                Напомним, Салах 6 месяцев назад пополнил «Ливерпуль» перейдя из «Ромы». Стоимость сделки обошлась английскому клубу в 42 000 000 евро.

Отметим, что Мохамед на сегодняшний день отметился 17 голами в 21 матче текущего розыгрыша АПЛ. Египтянин был признан лучшим футболистом 2017 года среди арабских и африканских игроков.

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