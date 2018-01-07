Реал заинтересован Салахом

Мохамед Салах

Полузащитник «Ливерпуля» Мохамед Салах попал в сферу интересов мадридского «Реала».

«Мерсисайдцы» продав Коутиньо в «Барселону» могут потерять еще одного лидера команды. По информации авторитетных футбольных журналистов, 25-летним хавбеком интересуется «королевский» клуб.

Напомним, Салах 6 месяцев назад пополнил «Ливерпуль» перейдя из «Ромы». Стоимость сделки обошлась английскому клубу в 42 000 000 евро.

Отметим, что Мохамед на сегодняшний день отметился 17 голами в 21 матче текущего розыгрыша АПЛ. Египтянин был признан лучшим футболистом 2017 года среди арабских и африканских игроков.