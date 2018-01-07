Зидан: Мой контракт до 2020 года, но о чем не говорит

Зинедин Зидан

Главный наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан оформил новое соглашение о сотрудничестве с «королевским» клубом, которое будет действовать до 2020 года. Несмотря на это, французский коуч осознает, что его будущее во главе «Реала» напрямую зависит от успехов команды.

«Мой контракт действует до 2020 года, но это еще ничего не значит. Я не смотрю в будущее на три года вперед, так как в футболе это не действует», - объяснил Зидан.

Напомним, французский специалист, ставший у руля «сливочных» в конце 2016 года, добился значительных успехов с командой – два титула Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА, победа в испанском чемпионате и Суперкубке, а также два трофея клубного чемпионата мира.