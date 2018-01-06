Пасторе: Я предан ПСЖ

Хавьер Пасторе

Хавбек «Пари Сен-Жермен» Хавьер Пасторе, который, не присоединялся к команде после зимних праздников, заявил о том, что он предан французскому топ-клубу.

«Я люблю свою команду, люблю Париж. Я не намерен вредить клубу. Я был одним из первых, который пополнил «ПСЖ» и поверил в его проект, -говорит аргентинский полузащитник, который ранее пропустил 3 тренировки команды. – У меня был ряд личных проблем», - заверил Пасторе.

Отметим, что футбольные издания регулярно сообщали о том, что Хавьер Пасторе намерен уйти из французского гранда. 28-летний аргентинец намерен получать стабильную игровую практику, для того, чтобы принять участие в ЧМ-2018.