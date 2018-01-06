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Конте: Моуринью – фальшивка и мелкий человек

Дата публикации: Вчера, 23:57 | Категория: Новости футбола

Антонио КонтеАнтонио Конте

Главный коуч «Челси» Антонио Конте ответил на колкие слова в свою сторону от рулевого «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.

Ранее между двумя тренерами разгорелся конфликт, который начался из-за того, что Моуринью назвал эмоциональных тренеров клоунами (намекая на Конте). Также Жозе обвинил Антонио в его причастности к «договорнякам»

  Конте ответил крайне резко на такое высказывание:

«Перед тем, так выдавать такие заявления, следует разбираться, о чем рассказываешь и знать, что было на самом деле.

  Оскорбляя кого-либо, ты демонстрируешь себя как мелкий человек. Именно таким был, есть и будет Моуринью.

Он для меня человек с низким качеством морали. Напомню, как он смеялся над Раньери, что он не знает английский язык… Но когда Раньери был уволен из «Лестера», то Жозе надел футболку с его именем. Это и показывает настоящую фальшивость Моуриньо.

  «Когда мы приедем к ним на «Олд Траффорд», мы встретимся лично. Я готов к этому. Не знаю, готов ли он к этому…», - говорит Конте.

Напомним, матч между «Манчестер Юнайтед» и «Челси» в рамках Английской Премьер-лиги пройдет 25 февраля.

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