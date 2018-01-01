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Диего Коста: Очень ждал возвращения в Атлетико

Дата публикации: Сегодня, 17:10 | Категория: Новости футбола

Диего КостаДиего Коста

Вернувшийся в «Атлетико» Мадрид нападающий Диего Коста дал комментарий относительно своего перехода.

                «Благодарю клуб за то, что он боролся за мое возвращение. Говорю спасибо от всего сердца.

                Сегодня я в отличной физической форме, готов помочь команде. Я очень долго ждал возвращение в «Атлетико». Теперь думаю лишь о возвращении на поле. Сколько бы я не занимался на тренировках, это не то чувство, когда играешь в матче. Мне уже надоели тренировки.

                Я уверен, что мы найдем взаимопонимание с Гризманном, Гамейро и Фернандо Торресом. Я готов к выходу на поле с любым из этих форвардов. Меня знают все и я их тоже. Мы будем конкурировать, но это хорошо для команды», - считает Диего Коста.

                Также испано-бразильский футболист вспомнил о времени в «Челси» и рассказал о планах на грядущий Чемпионат мира.

                «Будучи в «Челси», я так и не выучил английский язык. Мне стыдно за это, но несмотря на это мне было там хорошо. Многие оказывали мне помощь. «Челси» - великий клуб. От него у меня останутся лишь хорошие воспоминания.

Касаемо Чемпионата мира хочу сказать, что вернуться в сборную Испанию будет непросто, но если я буду демонстрировать качественный футбол, то получу шанс в команде Лопетеги», - уверяет Коста.

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