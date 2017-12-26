Фернандиньо: Гвардиола – великий лидер

Хосеп Гвардиола

Лидер «Манчестер Сити» бразильский полузащитник Фернандиньо высоко оценивает профессиональные и человеческие качества наставника команды Хосепа Гвардиолы.

«Пеп очень добрый. Ранее он являлся отличным футболистом в отличной команде, в которой он выигрывал много важнейших титулов. То же самое могу сказать и о его игре в сборной Испании. Безусловно, он дает мне дополнительный стимул для того, чтобы идти вперед и вести за собой команду.

Мне приятно слышать от него положительные слова в мой адрес. Но мне необходимо и дальше работать, прикладывая все усилия для того, чтобы помочь команде. Наш главный тренер является великим лидером, философии которого, хочет следовать практически любой футболист. Если идти за таким, как он, то начинаешь верить в его идеи», - рассказывает Фернандиньо.