Феллаини принял решение покинуть МЮ

Маруан Феллаини

Хавбек «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллаини, трудовое соглашение которого с «манкунианцами» рассчитано до конца текущего сезона, не планирует оставаться на «Олд Траффорд».

По информации британских таблоидов, 30-летний бельгиец не был впечатлен новым предложением руководства «красных дъяволов», а именно условиями контракта, на которые он ответил отказом.

Сообщается, что уже в январе Феллаини переедет с Туманного Альбиона в Китай, где сможет рассчитывать на более выгодные условия контракта.

Напомним, Маруан Феллаини перешел в «Манчестер Юнайтед» в 2013 году из «Эвертона». Сумма сделки составила 27 500 000 фунтов стерлингов. В этом сезоне он сыграл за «манкунианцев» в 9 матчах Английской Премьер-лиги и отметился 3 голами.