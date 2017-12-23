  • twitter
  • facebook
  • vkontakte
  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport LIVE
  • Sport TV
Свернуть список трансляций

Феллаини принял решение покинуть МЮ

Дата публикации: Сегодня, 15:37 | Категория: Новости футбола

Маруан ФеллаиниМаруан Феллаини

Хавбек «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллаини, трудовое соглашение которого с «манкунианцами» рассчитано до конца текущего сезона, не планирует оставаться на «Олд Траффорд».

                По информации британских таблоидов, 30-летний бельгиец не был впечатлен новым предложением руководства «красных дъяволов», а именно условиями контракта, на которые он ответил отказом.

                Сообщается, что уже в январе Феллаини переедет с Туманного Альбиона в Китай, где сможет рассчитывать на более выгодные условия контракта.

Напомним, Маруан Феллаини перешел в «Манчестер Юнайтед» в 2013 году из «Эвертона». Сумма сделки составила 27 500 000 фунтов стерлингов. В этом сезоне он сыграл за «манкунианцев» в 9 матчах Английской Премьер-лиги и отметился 3 голами.

Нравится
Похожие новости:
  • Моуринью против продажи Феллаини
    Моуринью против продажи Феллаини
    Жозе Моуринью Главный наставник «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью не хочет отпускать из своей команды бельгийского хавбека Маруана...
  • Феллаини может пополнить Бешикташ
    Феллаини может пополнить Бешикташ
    Маруан Феллаини Хавбек «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллаини может переехать в Турцию. 29-летним бельгийцем заинтересовался...
  • Турецкий клуб намерен приобрести Феллаини
    Турецкий клуб намерен приобрести Феллаини
    По версии источников Goal и Milliyet, в турецком национальном первенстве может появиться новый именитый легионер — бельгиец М. Феллаини. ...
  • Феллаини может перейти в Милан
    Феллаини может перейти в Милан
    Импозантный хавбек «МЮ» бельгиец М. Феллаини уже в январе может оказаться в другом европейском гранде. На протяжении прошлого летнего...
  • Феллаини может продолжить карьеру в «Фиорентине»
    Феллаини может продолжить карьеру в «Фиорентине»
    По информации «Corriere dello Sport», итальянская «Фиорентина» намерена побороться за полузащитника «Манчестер Юнайтед» Маруана Феллаини. ...
    • Рекомендуем
    Новости футбола
    Обзоры матчей
    Copyright © 2017
    Спорт
    Информация
    Чемпионаты
    Кубки
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Обращение к пользователям
    Авторизация close