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ПСЖ опроверг интерес к Облаку

Дата публикации: Вчера, 23:32 | Категория: Новости футбола

Ян ОблакЯн Облак

Руководство французского «Пари Сен-Жермен» не интересуется вратарем «Атлетико» Мадрид Яном Облаком. Об этом рассказал спортивный директор команды из Парижа Антеро Энрике.

                «Информация о том, что «ПСЖ» заинтересован в услугах Облака – не соответствуют действительности», - рассказал французским СМИ представитель команды.

                Напомним, что ранее сообщалось об интересе «ПСЖ» к голкиперу мадридского «Атлетико», несмотря на то, что Облак уже заигран в текущем розыгрыше Лиги чемпионов в составе испанского коллектива.

Контракт Облака с «Атлетико» будет действовать до 2021 года.

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