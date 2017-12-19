ПСЖ опроверг интерес к Облаку
Дата публикации: Вчера, 23:32 | Категория: Новости футбола
Руководство французского «Пари Сен-Жермен» не интересуется вратарем «Атлетико» Мадрид Яном Облаком. Об этом рассказал спортивный директор команды из Парижа Антеро Энрике.
«Информация о том, что «ПСЖ» заинтересован в услугах Облака – не соответствуют действительности», - рассказал французским СМИ представитель команды.
Напомним, что ранее сообщалось об интересе «ПСЖ» к голкиперу мадридского «Атлетико», несмотря на то, что Облак уже заигран в текущем розыгрыше Лиги чемпионов в составе испанского коллектива.
Контракт Облака с «Атлетико» будет действовать до 2021 года.
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