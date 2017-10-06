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Батшуайи: «Травма Мораты – шанс для меня»

Дата публикации: Сегодня, 08:54 | Категория: Новости футбола

Миши БатшуайиМиши Батшуайи

Форвард лондонского «Челси» Миши Батшуайи считает, что травма основного нападающего команды Альваро Мораты дает ему шансы занять его место.

                «Это может казаться странным, но иногда так бывает, что чья-то неудача становится чьей-то удачей. Сегодня я имею больше шансов играть в основном составе и продемонстрировать все то, что я умею.

                Я знаю, что Антонио Конте доверяет мне. Если меня введут в состав, то я готов приносить пользу команде. Я уже играл с первых минут и выглядел достойно. Я эффективный форвард, но не являюсь джокером», - заявляет Батшуайи.

                Травма Альваро Мораты стала гораздо серьезнее, нежели предполагали ранее. У футболиста диагностировано повреждение подколенного сухожилия второй степени. По оценкам врачей, свой ближайший матч Мората сыграет не ранее середины ноября. Его конкурент за место в основе Батшуайи, в этом сезоне, в рамках АПЛ отыграл лишь 4 матча.

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