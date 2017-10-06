Батшуайи: «Травма Мораты – шанс для меня»
Форвард лондонского «Челси» Миши Батшуайи считает, что травма основного нападающего команды Альваро Мораты дает ему шансы занять его место.
«Это может казаться странным, но иногда так бывает, что чья-то неудача становится чьей-то удачей. Сегодня я имею больше шансов играть в основном составе и продемонстрировать все то, что я умею.
Я знаю, что Антонио Конте доверяет мне. Если меня введут в состав, то я готов приносить пользу команде. Я уже играл с первых минут и выглядел достойно. Я эффективный форвард, но не являюсь джокером», - заявляет Батшуайи.
Травма Альваро Мораты стала гораздо серьезнее, нежели предполагали ранее. У футболиста диагностировано повреждение подколенного сухожилия второй степени. По оценкам врачей, свой ближайший матч Мората сыграет не ранее середины ноября. Его конкурент за место в основе Батшуайи, в этом сезоне, в рамках АПЛ отыграл лишь 4 матча.
Похожие новости:
М. Батшуайи, центрфорвард нового английского чемпиона — «Челси» — получит предложение о возвращении во французский чемпионат....
Бельгийский представитель «Челси» М. Батшуайи имеет возможность возвратиться во французский чемпионат уже в ближайшие дни/недели. Такая...
«Вест Хэм» желает прибегнуть к услугам форварда «Челси», бельгийца М. Батшуайи. По сообщениям Sky Sports, «Вест...
Вполне возможно, что центральный форвард «Челси» (Лондон) получит возможность продолжить свои выступления в составе французского...
Форвард «Марселя», по всей видимости, уже расположен к подписанию соглашения с «Челси». По данным Sky Sports, М. Батшуайи...