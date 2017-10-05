Джеррард считает, что «Ливерпуль» окончит сезон в четверке лидеров
Бывший ведущий игрок и капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард дал комментарий относительно выступлений команды в этом сезоне Английской Премьер лиги.
«Ливерпуль» имеет достаточное количество тяжелых матчей, которые можно выиграть. Тогда все будут счастливыми. Команда отыграла лишь 7 игр. Времени для паники сейчас нет. Мы имеем замечательного тренера. Уверен, что все в порядке.
Никак не дождусь матчей «Ливерпуля» против «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэма», так как именно при Юргене Клоппе, команда демонстрирует топ-уровень.
Я не хотел бы выслушивать критику после 7 матчей Английской Премьер лиги. Обычно, я сужу о результатах команды после того, как она отыграет до 15 матчей в сезоне. Сегодня я уверен, что «Ливерпуль» закончит сезон в первой четверке», - говорит Стивен Джеррард.
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