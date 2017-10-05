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Ван Перси хочет покинуть «Фенербахче»

Дата публикации: Сегодня, 19:05 | Категория: Новости футбола

Робин ван ПерсиРобин ван Перси

Известный голландский форвард «Фенербахче», Робин ван Перси, намерен вернуться на свою родину.

                Как сообщает футбольная пресса, нападающий находится в активных переговорах с турецким клубом касаемо прекращения сотрудничества. Вероятнее всего, новым местом работы ван Перси станет нидерландский «Фейеноорд».

                Ранее, нападающий получил повреждение по ходу игры за сборную Нидерландов против национальной команды Франции (0:4) в начале сентября, в рамках отбора на Чемпионат мира-2018.

В этом сезоне, Робин ван Перси отыграл лишь 4 матча. В минувшем футбольном году, в рамках турецкого чемпионата, форвард отметился 9 голами в 24 матчах.

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