Хайнкес вновь может возглавить «Баварию»

Юпп Хайнкес

По сообщениям ряда футбольных изданий, 72-летний специалист дал предварительное согласие руководству немецкого клуба.

В 2013 году, Юпп Хайнкес с «Баварией» достиг огромных успехов. Тогда, его команда выиграла Лигу чемпионов, национальный кубок и чемпионат. После этого, Хайнкес решил закончить карьеру тренера.

В свете последних событий, опытнейший тренер прокомментировал ситуацию: «Пока ничего не ясно. Мне необходимо все проанализировать. Более четырех лет прошло после моего ухода из «Баварии». Футбол изменился. На сегодняшний день я имею предложение стать у руля команды до лета следующего года. С руководством «Баварии» мы обсудили все детали относительно моего возможного назначения», - рассказал Хайнкес.

Напомним, что в конце сентября, руководство мюнхенской «Баварии» объявило о досрочном прекращении полномочий итальянского рулевого команды – Карло Анчелотти. Сегодня, обязанности главного коуча исполняет Вилли Саньоль.