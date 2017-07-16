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Анонс - прогноз матча 2-го тура РФПЛ 2017/18: ЦСКА - «Локомотив»

Дата публикации: Сегодня, 19:33 | Категория: Новости футбола

ЦСКА - &laquo;Локомотив&raquo;ЦСКА - &laquo;Локомотив&raquo;

Во 2-м туре любителям футбола предстоит насладиться уже вторым «столичным дерби» нынешнего сезона, в котором между собой сойдутся на «ВЭБ-Арене Арене-ЦСКА» московские армейцы и «Локомотив». Рассудит это соперничество - рефери Сергей Карасёв. 

После стартового тура «красно-синие» захватили лидерство в турнирной таблице, набрав 3 очка, и забив 3 мяча в гостевом поединке против махачкалинского клуба «Анжи» - 3:1. 

Открыл счёт голов ЦСКА в новом сезоне на 21-й минуте защитник армейцев Виктор Васин, после передачи бразильца Витиньо – 1:0. На 49-й минуте подопечные Виктора Гончаренко повели – 2:0, после того, как отличился хавбек Александр Головин, голевой пас которому отдал швед Понтус Вернблум. Однако на 64-й минуте форвард дагестанской команды Иван Маркелов возродил интригу, распечатав ворота Игоря Акинфеева после паса нападающего Хасана Мамтова – 2:1. Но, в концовке встречи москвичи получили право на пенальти, который на 79-й минуте реализовал израильтянин Бибрас Натхо – 3:1.

Лидерство армейской команды, конечно, можно считать условным, однако подопечные Гончаренко в противостоянии с махачкалинцами выглядели очень мощно, и это в самом начале чемпионата.

«Красно-зелено-белые» также в стартовом туре набрали 3 очка, минимально обыграв дома тульский «Арсенал» - 1:0. Эта победа, позволила команде Юрия Сёмина расположиться на 5 -й позиции табеля о рангах по окончании тура. «Железнодорожники» довольно долго не могли взломать оборону туляков, но на 57-й минуте защитнику Соломону Кверквелия всё-таки удалось застать врасплох стража ворот «канониров» Владимира Габулова. Этот мяч грузинского легионера и принёс подопечным Сёмина важнейшую победу на старте чемпионата. Кстати в символическую сборную тура от армейцев можно было бы по праву номинировать Бибраса Натхо и Александра Головина, а от «Локомотива» - Соломона Кверквелия.

Перед началом встречи, у ЦСКА травмированных игроков основного состава нет, а вот у «Локомотива» матч пропустят, находящиеся в лазарете защитники Виталий Денисов, и Ведран Чорлука. 

С июля 2002 года, соперники сыграли между собой 35 «дерби», в которых наблюдается существенное преимущество армейцев по количеству побед:- (+17=7-11), да и разница голов также в пользу «номинальных хозяев»:- 51:31. Новое первенство России обе команды начали с выигрышей, однако в предстоящем поединке вероятность победы «красно-синих» значительно выше.

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