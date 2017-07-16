Неймар близок к переходу в «Пари Сен-Жермен»

Неймар

Парижский клуб намерен приобрести нападающего испанской «Барселоны». Авторитетные французские, а также другие европейские СМИ, сообщают, что французский клуб готов выложить за игрока немыслимые 222 000 000 евро.

По мнению президента «ПСЖ», данная сумма, которая будет уплачена за футболиста – адекватная. Он объяснил это тем, что Неймар способен стать настоящим лидером столичного клуба, что позволит команде выиграть в Лиге чемпионов.

По информации европейских СМИ, в частности испанских и французских, 25-летний игрок заявляет о готовности к переходу в «ПСЖ». К тому же, футбольный агент, а также родные Неймара, настоятельно рекомендуют рассмотреть данное предложение заинтересованного клуба. По мнению близкого окружения Неймара, ему необходимо покинуть «Барселону», так как конкуренция за место в основном составе с Лионелем Месси – бессмысленна.Именно поэтому, на сегодняшний день, бразильский футболист тщательно изучает предложение, которое поступило к нему.

Форвард перешел в «Барсу» из бразильского «Сантоса» 4 года назад – в 2013 году. За последний сезон, успел поучаствовать в 45 матчах в в футболке сине-гранатовых. В них он отметился 20 голами, а также 21 голевым пасом. Контракт, который заключен с каталонским клубом, действует до 2021 года.