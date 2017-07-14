«Ювентус» в активном поиске центрального защитника

Леонардо Бонуччи

Футбольный клуб из Турина, отпустивший в «Милан» своего центрального защитника Леонардо Бонуччи, начал искать ему замену.

В сферу интересов «Ювентуса» входит футболист «Ромы» Костас Манолас, экс-игрок «Зенита» Эсекьель Гарай, а также защитник «Лацио» Стефан де Врей.

Леонардо Бонуччи перешел в «Милан» отыграв за туринский клуб 7 лет. Сумма трансфера составила 42 000 000 евро. В год игрок будет получать 8 000 000 евро, не считая предусмотренных в контракте бонусов.