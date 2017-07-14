  • twitter
  • facebook
  • vkontakte
  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport LIVE
  • Sport TV
Свернуть список трансляций

«Ювентус» в активном поиске центрального защитника

Дата публикации: Сегодня, 08:38 | Категория: Новости футбола

Леонардо БонуччиЛеонардо Бонуччи

Футбольный клуб из Турина, отпустивший в «Милан» своего центрального защитника Леонардо Бонуччи, начал искать ему замену.
В сферу интересов «Ювентуса» входит футболист «Ромы» Костас Манолас, экс-игрок «Зенита» Эсекьель Гарай, а также защитник «Лацио» Стефан де Врей.

Леонардо Бонуччи перешел в «Милан» отыграв за туринский клуб 7 лет. Сумма трансфера составила 42 000 000 евро. В год игрок будет получать 8 000 000 евро, не считая предусмотренных в контракте бонусов.

Нравится
Похожие новости:
  • Манчестер Сити и Челси поборются за Бонуччи
    Манчестер Сити и Челси поборются за Бонуччи
    Л. Бонуччи, центрбек туринского «Ювентуса», всё так же рассматривается в качестве претендента на пополнение состава «Челси»...
  • Челси готов заплатить за Бонуччи рекордную сумму
    Челси готов заплатить за Бонуччи рекордную сумму
    Лондонский гранд готов выплатить за покупку центрального защитника рекордную сумму, как за представителя данного амплуа. Несмотря на то, что...
  • Бонуччи находится в шаге от перехода в Ман Сити
    Бонуччи находится в шаге от перехода в Ман Сити
    Есть небезосновательные подозрения касательно того, что Л. Бонуччи, являющийся на данный момент представителем «Ювентуса», таки перейдёт...
  • Ювентус: готов отпустить Дзадза за 30 млн евро
    Ювентус: готов отпустить Дзадза за 30 млн евро
    «Челси», «Рома» и «Милан» «положили глаз» на форварда «Юве». 24-летний С. Дзадза...
  • Челси заинтересован в Бонуччи
    Челси заинтересован в Бонуччи
    Оборонец «Юве» Бонуччи может прийти в «Челси» на смену Терри. Летом у руля Пенсионеров вероятнее всего встанет Конте,...
    • Рекомендуем
    Новости футбола
    Обзоры матчей
    Copyright © 2017
    Спорт
    Информация
    Чемпионаты
    Кубки
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close