Экс-капитан «Лацио» перешел в «Милан»
Дата публикации: Сегодня, 08:35 | Категория: Новости футбола
Лукас Билья оформил контракт с «россонери» сроком на 3 года. Ряд итальянских СМИ пишут о том, что «Милан» заплатил за 31-летнего полузащитника около 17 000 000 евро. Помимо этого, в заключенном договоре между клубом и игроком имеется пункт о бонусах, зависящие от игры Лукаса Бильи. Их размер составляет 3 000 000 евро.
В прошлом сезоне аргентинский футболист провел 34 матча за «Лацио», отметился 5 мячами, а также 4 голевыми пасами. За римский клуб Билья отыграл 4 сезона. Ранее игрок не захотел продлевать истекающий в следующем году контракт с «Лацио».
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