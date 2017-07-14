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Экс-капитан «Лацио» перешел в «Милан»

Дата публикации: Сегодня, 08:35 | Категория: Новости футбола

Лукас БильяЛукас Билья

Лукас Билья оформил контракт с «россонери» сроком на 3 года. Ряд итальянских СМИ пишут о том, что «Милан» заплатил за 31-летнего полузащитника около 17 000 000 евро. Помимо этого, в заключенном договоре между клубом и игроком имеется пункт о бонусах, зависящие от игры Лукаса Бильи. Их размер составляет 3 000 000 евро.

В прошлом сезоне аргентинский футболист провел 34 матча за «Лацио», отметился 5 мячами, а также 4 голевыми пасами. За римский клуб Билья отыграл 4 сезона. Ранее игрок не захотел продлевать истекающий в следующем году контракт с «Лацио».

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