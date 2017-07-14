Ван Гинкел продлив контракт с «Челси» уйдет в аренду
Дата публикации: Сегодня, 08:33 | Категория: Новости футбола
Марко ван Гинкел подписал новое соглашение с «синими», срок которого рассчитан на 5 лет. Однако следующий год голландский полузащитник отыграет за «ПСВ».
В летнее трансферное окно 2013 года, «Челси» купил ван Гинкела у «Витесса». Стоимость трансфера тогда составила 5 000 000 евро.За лондонский клуб перспективный полузащитник отыграл лишь 2 матча. После неудачных попыток закрепиться в основном составе, в том числе из-за травмы, уходил в аренду в «Милан», «Сток Сити», а также «ПСВ». Именно в последнем клубе он успешно провел 28 матчей, в которых отметился 15 голами.
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