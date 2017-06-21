Хамес Родригес – игрок мюнхенской «Баварии»

Хамес Родригес

26-летний футболист перешел в немецкий клуб на правах аренды. Контракт заключен на 2 года, с правом выкупа полузащитника. Стоимость аренды игрока составила 10 000 000 евро. После истечения срока договора, «Бавария» может полноценно заполучить игрока за сумму до 40 000 000 евро.

На чемпионате мира 2014 года, Хамес стал лучшим бомбардиром с 6 голами. Там же был замечен селекционерами «Реала», после чего, ему было предложено сменить «Монако» на «королевский» клуб. За время пребывания в испанской команде, колумбиец два раза завоевал звание обладателя Лиги Чемпионов, Испанской лиги, а также чемпионата мира среди клубов. За «Реал» сыграл более 100 матчей, отметился 36 голами и 41 голевыми пасами.

Успешно пройдя медицинский осмотр и подписав контракт с «Баварией», Хамес Родригес заявил, что намерен добиться здесь больших успехов. Кроме того, он уже готов отправиться с новой командой на сборы 16 июля. Они пройдут в городах Китая и Сингапура.